Il Santuario di San Michele sul Monte Faito si prepara per i solenni festeggiamenti religiosi del 29 settembre. Il rettore Don Catello Malafronte, ascoltato da Positanonews, ha dichiarato: “Domani firmerò il contratto con la ditta per la ripresa dei lavori. Dobbiamo fare il campanile, i tetti, il pavimento, tutti gli impianti e speriamo di poter completare la ristrutturazione per il prossimo anno del Santuario. Il 27, nell’ambito del Triduo per San Michele, ci sarà la seconda ciclopedalata di tutti i ciclisti della Campania che verranno qui ma era prevista anche l’inaugurazione dell’impianto per il superamento delle barriere architettoniche che necessariamente dobbiamo rimandare per quale piccolo problema subentrato”.

Don Catello ci parla poi di come sia nato il culto di San Michele a Faito: “Dopo quello del Gargano, il culto di San Michele a Faito è certamente quello più antico. Al Gargano risale all’apparizione nella grotta avvenuta nel 493, qui a Faito invece il culto è iniziato un secolo dopo. Il Santuario inizialmente fu costruito dai santi nostri patroni (San Catello e Sant’Antonino) sulla cima più alta dei Monti Lattari (comunemente conosciuto come il Molare) ed è rimasto lì fino al 1861. Poi ci furono le leggi eversive, la montagna fu comprata dal Conte Giusso. La costruzione dell’attuale Santuario ha avuto inizio nel 1937 e fu inaugurato nel 1950 ed ancora oggi continua questo culto molto forte a San Michele, l’Arcangelo guerriero.

Triduo di preparazione

Sabato 26 settembre

Ss. Messe alle ore 12.00 – 18.00

Domenica 27 settembre

Ss. Messe alle ore 10.30 – 12.00 – 16.30 – 18-00

La Celebrazione Eucaristica delle ore 10.30 sara presieduta da Don Christian Cicirelli. Benedizione ai ciclisti in occasione della 2° Ciclopedalata di San Michele. La liturgia sarà animata dalla corale della Chiesa del Carmine di Gragnano.

Lunedì 28 settembre

Ss. Messe alle ore 12.00 – 18.00

Festa di San Michele Arcangelo

Martedì 29 settembre

Ss. Messe alle ore 9.00 – 10.30 – 12.00 – 18.00

La Celebrazione Eucaristica delle ore 18.00 sarà presieduta dal nostro Arcivescovo S.E. Mons. Francesco Alfano. La liturgia sarà animata dalla corale della Parrocchia di S. Antonio di Padova in Castellammare di Stabia.