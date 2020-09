Esce dal coma grazie alla sua voce, Totti fa visita a Ilenia al Policlinico Gemelli

Eccoli finalmente insieme Francesco Totti ed Ilenia Matilli, calciatrice della Lazio ma tifosa romanista che da 9 mesi era in coma a causa di un incidente stradale. Era il 15 dicembre 2019 quando la ragazza, in compagnia di un’amica, andò fuori strada con l’auto; nulla da fare per l’amica mentre Ilenia è entrata in coma. I suoi genitori le hanno fatto ascoltare spesso l’inno della Roma finché, grazie all’aiuto dell’allenatore Carlo Cancellieri, del dottor Maritato e dell’associazione Argos Forze di Polizia sono riusciti a convincere Totti a registrare un video per lei. «Ilenia non mollare, ce la farai, siamo tutti con te», le parole del capitano. Da allora, improvvisamente le condizioni di Ilenia hanno iniziato a migliorare fino ad uscire dal coma. Questa mattina Totti si è recato al Policlinico Gemelli per incontrarla di persona e, tra scambi di battute e selfies il campione ha promesso che la vorrà rivedere quando uscirà dall’Ospedale.