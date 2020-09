Emergenza Covid. Nessun fuoco d’artificio per San Matteo a Salerno Santo Patrono della città di Salerno, che verrà

celebrato lunedì 21 settembre, i fuochi pirotecnici non sono stati autorizzati. La Questura infatti non ha accolto le istanze di autorizzazione ad accendere i fuochi alle ore 12 ed alle ore 23 del 21 settembre, in occasione della ricorrenza.