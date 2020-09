Elezioni Sorrento. Seggio chiuso, accesso consentito solo ai rappresentanti di lista ed eventuali sostituti. Forte l’attesa ed il fermento per queste elezioni comunali, per le quali i cittadini sono stati chiamati al voto tra domenica 20 e lunedì 21 settembre. I seggi sono stati chiusi alle 15 del pomeriggio di ieri, mentre gli scrutini si terranno questa mattina di martedì 22 settembre. Sorrento è in fermento per scoprire quale sarà il nuovo sindaco tra Francesco Gargiulo, Massimo Coppola, Marco Fiorentino e Mario Gargiulo, ognuno dei quali pronto a succedere l’attuale primo cittadino Giuseppe Cuomo.

Positanonews sul posto per seguire gli scrutini, ma al nostro arrivo una sorpresa: l’accesso al seggio è consentito soltanto ai rappresentati di lista ed agli eventuali sostituti.