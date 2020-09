Elezioni Sorrento al rush finale: comincia il porta a porta dei candidati. Ultimi giorni di campagna elettorale per le elezioni comunali di Sorrento e il “porta a porta” diventa sfrenato. A scriverlo è Salvatore Dare per Metropolis. Un vero e proprio esercito dei candidati al consiglio comunale sono al lavoro, notte e giorno, pur di convincere gli elettori. Tutti in prima linea, armati di materiale elettorale da distribuire alle famiglie, perché la lotta politica è alquanto serrata e mancano pochi giorni all’apertura delle urne.

Sono soprattutto le frazioni collinari di Sorrento le “terre” battute dagli aspiranti consiglieri comunali.

A Sorrento, dopo dieci anni di governo, è quindi alle battute finali il mandato di Giuseppe Cuomo. Il primo cittadino uscente, che lo scorso novembre si è iscritto alla Lega, ha deciso di non candidarsi alle elezioni regionali, né ha preso parte alle comunali da candidato consigliere. Alle comunali si danno battaglia per diventare sindaco l’ex assessore Mario Gargiulo, l’ex sindaco Mario Fiorentino, l’ex assessore Massimo Coppola e Francesco Gargiulo.