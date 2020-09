Elezioni. L’invito del sindaco di Meta: “Scegliamo orari diversificati e rispettiamo le norme anti-Covid”. Riportiamo di seguito quanto scritto sulla sua pagine Facebook dal sindaco di Meta, in Penisola Sorrentina, Giuseppe Tito:

Miei cari Concittadini,

domani e lunedì si vota, gli orari di apertura dei seggi sono:

DOMENICA 20 SETTEMBRE: dalle ore 7:00 alle 23:00 ;

LUNEDÌ 21 SETTEMBRE: dalle ore 7:00 alle ore 15:00;

Vista l’ampiezza delle fasce orarie, nel rispetto dei vostri impegni personali e familiari, vi invito a scegliere orari diversificati e non quelli consueti di maggiore afflusso.,

Come sempre,vi raccomando di rispettare le precauzioni a voi già note,per far fronte al contagio da Covid 19:

–INDOSSARE LA MASCHERINA;

–MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA;

– EVITARE QUALSIASI TIPO DI ASSEMBRAMENTO ;

–SANIFICARE LE MANI ALL’INGRESSO E ALL’USCITA DEI SEGGI;

–RISPETTARE I PERCORSI DI SICUREZZA OPPORTUNAMENTE SEGNALATI ;

Certo, in una vostra fattiva collaborazione,

Vi ringrazio tutti !!!