Elezioni in Costiera Amalfitana. Questa sera i comizi conclusivi ad Amalfi, Maiori e Positano. Continuano a crescere l’attesa e la tensione in vista delle prossime elezioni comunali del 20 e 21 settembre prossimo, alle quali mancano oramai solo due giorni. In Costiera Amalfitana sono tre i comuni in cui si andrà al voto per eleggere il nuovo sindaco: Amalfi, Maiori e Positano.

Questa sera, i comizi conclusivi in vista dell’ultimo giorno in cui poter proseguire con la campagna elettorale.

Ad Amalfi:

Comizio conclusivo di Luciano de Rosa Laderchi, il sindaco di Atrani, l’unico primo cittadino della Costa d’Amalfi candidato al consiglio Regionale a sostegno del Governatore Vincenzo De Luca nella lista Democratici e Progressisti alle ore 18

Alle ore 19 in piazza Municipio l’ultimo comizio del sindaco uscente Daniele Milano, con la lista Liberi; alle ore 21 a Pogerola

Alle ore 21 in piazza Municipio il comizio conclusivo del candidato sindaco Alfonso Del Pizzo, con la lista di opposizione Amalfi Rinasce

A Maiori:

Alle ore 19 il Dottor Antonio Giordano candidato alle elezioni regionali con la lista De Luca Presidente, incontrerà i cittadini della Costiera Amalfitana per la chiusura della campagna elettorale al porto turistico per la chiusura della campagna elettorale

Alle ore 20 la chiusura della campagna elettorale per il candidato sindaco Salvatore Della Pace, con la lista n.3 Idea Comune

Alle ore 21.25 il comizio elettorale conclusivo del sindaco uscente Andrea Capone

Alle ore 22.30 prenderanno la parla il candidato sindaco per la lista n.2 #Maioridinuovo Elvira D’Amato ed il candidato al Consiglio Comunale Gianpiero Romano

Alle ore 23.30 la chiusura dei comizi con il Dottor Raffaele Vitagliano, candidato al Consiglio Regionale nella lista Unione di Centro con Caldoro Presidente

A Positano: