Elezioni. Cresce la fila per il voto a Positano e Montepertuso. Dopo la grande attesa e la tensione, al via questa domenica mattina il voto per le elezioni comunali, referendum e regionali. I seggi sono aperti dalle 7:00 alle 23:00 di domenica 20 settembre e dalle 7:00 alle 15:00 di lunedì 21 settembre. Tra i comuni al voto per eleggere anche il nuovo primo cittadino c’è anche Positano. Nella perla della Costiera Amalfitana, stanno cominciando a crescere le file per andare al voto, sia a Positano che a Montepertuso.

“A Positano votano circa tremila persone, ci auguriamo e ci aspettiamo che tutti vadano a votare perché è un momento importante per la storia del nostro paese”, aveva detto a Positanonews il sindaco uscente Michele De Lucia, che ci aveva anche spiegato nel dettaglio il piano speciale per evitare gli assembramenti. Nonostante questo, però, si sono create comunque delle lunghe file, come del resto ci si aspettava, ordinate e regolate ma esistenti. Per votare, dunque, restano dei problemi per quanto riguarda le norme di contenimento del Coronavirus.

Ricordiamo che sono due le persone che possono restare fuori e due quelle che votano per ogni seggio.