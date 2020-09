Elezioni comunali in provincia di Salerno , le affluenze da Amalfi a Cava de’ Tirreni, Angri e Pagani

Giorno di votazioni per l’elezione del Consiglio Comunale di tantissimi paesi e città d’Italia e per il rinnovo della Giunta Regionale e per il Referendum sul taglio dei Parlamentari.

Per quanto riguarda la nostra provincia di Salerno le elezioni per il rinnovo del consiglio Comunale coinvolgono 21 comuni di cui tre della Costiera Amalfitana: Amalfi, Maiori e Positano.

Durante l’arco della giornata di ieri sono stati diffusi i dati per quanto riguarda l’affluenza alle urne: a mezzogiorno e poi alle 19.00 e alle 23.00 in chiusura dei seggi.

Vediamo ora l’affluenza alle urne della giornata di oggi, in chiusura dei seggi, dei comuni della Costiera Amalfitana e della Provincia di Salerno.

AFFLUENZA ALLE URNE ORE 15.00

ORE 15.00