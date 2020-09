Elezioni amministrative a Pagani: al ballottaggio De Prisco-Fezza

Gli elettori della città di Pagani hanno espresso le loro preferenze per le due compagini che si daranno battaglia per i prossimi 15 giorni, pur di conquistare la poltrona più alta di palazzo San Carlo. In avanti, l’esponente civico rispetto alla candidata dei partiti del centrodestra. «I sondaggi qualche giorno fa – ha affermato De Prisco – non mi davano nemmeno al ballottaggio. Ovviamente i dati delle urne hanno confermato questo secondo turno e per me è una grande soddisfazione. Le prossime due settimane saranno dure ed impegnative, ma saranno anche belle da vivere. Continueremo a parlare alla città. Intanto, nelle prossime ore, incontrerò i coordinatori delle liste per disegnare la strategia dei prossimi 15 giorni. Dovremo incontrare – ha continuato – tutti i cittadini e soprattutto quelli che non ci hanno votato al primo turno. Dobbiamo parlare con tutti e spiegare il nostro programma soprattutto con chi era attratto dai candidati esclusi».

La coalizione civica del legale paganese continuerà a lavorare per le prossime due settimane. Non si fermano i candidati delle quattro liste Civicamente De Prisco Sindaco, Orizzonte comune, Disegno Pagani e Pagani Protagonista – che cercheranno di portare i consensi al professionista che si è riproposto per il secondo anno consecutivo. «Grazie alla città perché ha premiato il mio coraggio, quello dei miei candidati, ovviamente chiedo alla città ha sottolineato De Prisco – un secondo atto di coraggio e sono certo che avremo come Pagani un altro atto di soddisfazione tra due settimane. È stato palese che il voto di opinione è cascato su di me».

Intanto, quasi alla fine dello scrutinio in città già si parla di apparentamenti, ma a quanto pare Lello De Prisco ha le idee chiare. «L’apparentamento lo escludo – ha tenuto a precisare – , ma questo non vuol dire che non si parlerà con i candidati esclusi. La mia coalizione è forte e coesa ed è giusto che si proceda con la coalizione con cui abbiamo affrontato questo primo turno».

Il turno di ballottaggio era nell’aria e l’ex presidente del consiglio comunale, Enza Fezza, immaginava questa ultima battaglia elettorale. «Sapevamo di non farcela al primo turno visti i cinque candidati sindaco e tante liste al consiglio comunale – ha dichiarato la candidata dei partiti del centrodestra – . Ora siamo qui pronti ad affrontare il turno di ballottaggio. Per noi questo è già un traguardo e a tal proposito voglio ringraziare tutti i candidati delle mie li- ste che hanno fatto un buon lavoro. Sarà un’altra bella campagna elettorale. Certamente è un risultato che ci vede ancora protagonisti e siamo pronti quindi a rimboccarci le maniche per incontrare tanta gente con la voglia e l’entusiasmo di sempre».

L’imprenditrice della città liguorina che, nei mesi addietro ha ricoperto il ruolo di presidente del consiglio comunale è pronta ad affrontare le prossime due settimane, cercando di conquistare la fiducia degli elettori che in questa prima parte della competizione elettorale hanno votato gli altri candidati a primo cittadino. «Ci rivolgeremo anche a quella parte di elettorato che non ci ha votato – ha sottolineato la fedelissima dell’ex sindaco Alberico Gambino con l’auspicio che ci possano votare in questa fase di ballottaggio. Certamente, la prima cosa che faremo e partire da quelle zone dove abbiamo riscontrato poco successo e da lì ripartiamo per coprire l’intera città e per far conoscere a quanta più gente possibile il nostro programma di governo, per far conoscere chi è Enza Fezza. Il tutto con un unico obiettivo: regalare il primo sindaco donna eletto alla città di Pagani». Anche la candidata dei partiti del centrodestra, inoltre, ha già bocciato in partenza l’idea di poter usufruire delle alleanze. «Rappresento un partito e una coalizione – ha sottolineato Enza Fezza – . Sicuramente mi incontrerò e confronterò con i vertici ma dico no agli apparentamenti, perché il mio gruppo è forte».