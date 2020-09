Elezioni Amalfi. Grana per Alfonso Del Pizzo. La campagna elettorale ad Amalfi attende ad entrare nel vivo. A tenere banco sono le discussioni sui social dove a contrapporsi sono le condivisioni “unitarie” dei messaggi pubblicati dalla pagina Facebook dedicata a Liberi, effettuata in maniera monolitica dai sostenitori della lista del candidato uscente Daniele Milano ed i post di un gruppo di agguerriti militanti della lista Amalfi Rinasce capeggiata dall’ex sindaco Alfonso Del Pizzo.

I riflettori si puntano di volta in volta sui diversi contenuti finora pubblicati ed in attesa che la piazza di infiammi con l’ultima settimana di campagna elettorale, tra le varie discussioni web in cui ci siamo imbattuti spicca un botta e risposta tra Del Pizzo ed il presidente del Comitato Amalfi2020. Il Comitato in questione è il laboratorio politico e sociale dal quale poi è scaturita la lista Amalfi Rinasce.

La discussione si inquadra in un ben più ampio argomento e più precisamente in risposta ad un post in cui Del Pizzo cerca di motivare il suo rifiuto ad un confronto “all’americana” proposto dalla FENAILP, associazione commercianti.

Precedentemente era stato diffuso dall’Associazione stessa un messaggio di biasimo inviato agli associati che li informava della mancata occasione del confronto causata dal “niet” di Del Pizzo mentre in precedenza era giunto il si di Milano al confronto.

Nel suo lungo post Del Pizzo riferisce di voler rifiutare qualsiasi confronto con Milano. Fun qui sarebbe potuto sembrare un semplice “scambio di cortesie” tra candidati di diversi schieramenti, quando è arrivato un commento pesante ed a dir poco sorprendente. Difatti Antonio Esposito, presidente di quella che fu la fucina delle idee dalla quale nacque la lista di Del Pizzo, con un commento a quel post attribuisce a Del Pizzo non solo la mancanza di volontà verso il confronto con i commercianti, na verso tanti altri cittadini, incluso lo stesso presidente.

Viene quindi logico porsi una domanda: cosa sta succedendo nell’ambiente in cui dovrebbe maturare l’alternativa a Daniele Milano? Certo una grana per Del Pizzo che ha già vita dura nel dover giustificare la convivenza in lista di anime fortemente diverse e fino ad oggi spesso in contrasto.