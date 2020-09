Elezioni. A Sorrento ci si avvia verso il ballottaggio. Forte l’attesa ed il fermento per queste elezioni comunali, per le quali i cittadini sono stati chiamati al voto tra domenica 20 e lunedì 21 settembre. I seggi sono stati chiusi alle 15 del pomeriggio di ieri, mentre in questa mattina di martedì 22 settembre si stanno tenendo gli scrutini per eleggere il nuovo sindaco del Comune di Sorrento.

I candidati in lizza per sostituire l’attuale primo cittadino Giuseppe Cuomo sono Francesco Gargiulo, Massimo Coppola, Marco Fiorentino e Mario Gargiulo. Attualmente, il più votato risulta essere Massimo Gargiulo, seguito immediatamente da Mario Gargiulo.

In città, dunque, ci si avvia verso il ballottaggio.