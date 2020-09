Scrutinio in diretta a Positano con Positanonews. Siamo sui seggi con foto e video anche sui social network facebook e instagram.

I voti verranno aggiornati in continuazione o premere invio o F5 per vedere gli aggiornamenti in tempo reale.

ECCO TUTTI I CANDIDATI E LE DUE LISTE CON I VOTI DA OGNI SEZIONE.

Sezione 1

Su Per Positano: 40

Alba Libertà: 65

Sezione 2

Super Positano: 60

Alba della Libertà: 52

Sezione 3

Super Positano: 73

Alba della Libertà: 60

Sezione 4

Super Positano 80

Alba della Libertà 60

TOTALE: L’Alba della Libertà: 237 – Su Per Positano: 253

Lista L’alba della Libertà

Candidato sindaco Giuseppe Guida

Giuliana Apuzzo

Stefano Attanasio

Raffaele Marco Casola

Anna Celentano

Rosario Cuomo

Michele De Lucia

Margherita Di Gennaro

Antonino Di Leva

Raffaele Guarracino

Giuseppe Milano

Giorgio Russo

Giuseppe Vespoli

Lista Su per Positano

Candidato sindaco Gabriella Guida