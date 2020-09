Elezioni 2020 in Campania: lo spoglio e i risultati/La diretta. Ieri in TEMPO REALE con un servizio di SPECIALE ELEZIONI in Primo Piano abbiamo seguito Referendum e Regionali.

OGGI LE COMUNALI

Elezioni 2020 in Campania: lo spoglio e i risultati/La diretta per le comunali da Amalfi a Sorrento , Positano , Maiori e Amalfi che trovate nella sezione Costiera amalfitana sempre sul sito , Massa Lubrense e Sorrento che trovate nella sezione Penisola Sorrentina sempre sul sito POSITANONEWS SARA’ NEI SEGGI . Poi seguiremo Cava de’ Tirreni, Angri, Pagani , Eboli e comuni del Cilento , in provincia di Salerno

Pompei ed Ercolano in provincia di Napoli

ARTICOLO AGGIORNATO ALLE 7 del 22 settembre 2020

Prosegue l’elaborazione dei risultati ufficiali delle Regionali in Campania: dalle 3113 sezioni scrutinate sulle 5827, De Luca ha raccolto il 69,15% dei voti, mentre Caldoro il 17,35% e la Ciarambino il 10,78%. In provincia di Salerno, su 411 sezioni scrutinate su 1160, De Luca è in vantaggio con il 74,13% dei voti. Seguono Caldoro con il 17,45% e la Ciarambino con il 6,49%. Seggi chiusi alle 15 di oggi, infatti, in Campania e nel resto d’Italia, dopo la due giorni di elezioni. Procedono, dunque, le operazioni di spoglio: concluse quelle del Referendum Costituzionale per la riduzione del numero dei parlamentari, si è andati avanti con il calcolo delle preferenze per le Regionali. Per lo spoglio delle Comunali, invece, appuntamento direttamente dalle 9 di martedì.

Il trionfo di De Luca: parla il Governatore/Il commento di Caldoro

I dati sull’affluenza

Alle 15, orario di chiusura dei seggi: hanno votato il 54,43% degli elettori per le regionali, il 61,28% per il referendum e il 70,21% per le elezioni comunali. Non si è verificato, quindi, il temuto boom di astensionisti, ma si registrano percentuali molto vicine a quelle rilevate alle tornate elettorali degli anni passati e il dato è sostanzialmente in linea con quello nazionale. Alle regionali del 2015 l’affluenza era stata del 51,9%, mentre al referendum del 2016 era stata pari al 58,8 per cento. In entrambe le sfide le urne erano state aperte per una sola giornata, mentre le elezioni del 2020 si sono svolte nell’arco di due giornate. Due irregolarità, intanto, a Salerno ed Eboli.

Le proiezioni sulle Regionali

Terza proiezione Swg per La7: De Luca al 67.30% delle preferenze, Caldoro al 18.40% e Ciarambino al 10.40%.

Liste Centro sinistra: De Luca Presidente al 17%, PD al 16.8%, Italia Viva al 4.4%, Partito Socialista italiano al 2%. Altre liste al 26.6%.

Liste Centro Destra: Fratelli d’Italia al 6.4%, Forza Italia al 5.6%, Lega al 5.6% Lista Movimento 5 Stelle al 10.5%.

In provincia di salerno, in 1147 sezioni su 1160, hanno scelto il Si il 74,56% dei votanti e No il 25,44%.

Elezioni Regionali Campania 2020

Sono sette i candidati alla carica di Governatore: Sergio Angrisano (Terzo Polo), Stefano Caldoro (Centrodestra), Valeria Ciarambino (Movimento 5 Stelle), Giuseppe Cirillo (Partito delle Buone Maniere), Vincenzo De Luca(Centrosinistra), Giuliano Granato (Potere al Popolo), Luca Saltalamacchia (Terra). È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente eletto è, di diritto, componente del Consiglio regionale, così come il candidato alla carica di Presidente che consegue un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato Presidente.

Il Consiglio Regionale si compone di 50 consiglieri eletti nelle rispettive circoscrizioni elettorali delle 5 province campane: 9, di questi, i salernitani che vengono eletti con criterio proporzionale, sulla base delle liste circoscrizionali provinciali con applicazione di un premio di maggioranza legato al Presidente eletto. In virtù del premio di maggioranza, le liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale ottengono almeno il sessanta per cento dei seggi del Consiglio. Nel calcolo delle percentuali di seggi del Consiglio non è conteggiato il seggio che spetta al Presidente eletto.

Elezioni Amministrative 2020

Domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 si è votato anche per le Elezioni Amministrative. Sono ventuno i sindaci da eleggere nel salernitano, insieme ad altrettanti consigli comunali. Si tratta di Angri, Cava de’ Tirreni, Eboli e Pagani, dove, nel caso in cui nessun candidato dovesse raggiungere il 50% + 1 dei consensi, si andrà al ballottaggio il 4 – 5 ottobre. Nei Comuni al di sotto dei 15mila abitanti, invece, vince chi prende anche un solo voto in più dell’avversario: al voto Amalfi, Casalvelino, Celle di Bulgheria, Ispani, Laurino, Lustra, Maiori, Pertosa, Polla, Positano, Postiglione, San Giovanni a Piro, San Marzano sul Sarno, Sant’Angelo a Fasanella, San Valentino Torio, Sassano, Sicignano degli Alburni.

Referendum Costituzionale 2020

Tutti gli italiani hanno espresso la loro preferenza per il Referendum Costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari della Repubblica Italiana (da 630 a 400) e dei senatori (da 315 a 200).

