Elettra Lamborghini sceglie Capri per festeggiare il suo addio al nubilato! Come ci teniamo sempre a ricordare, Capri, insieme alla Penisola Sorrentina ed alla Costiera Amalfitana, nonostante il periodo di crisi scaturito dal Coronavirus, continua ad attirare migliaia di turisti e vacanzieri. E ne riceviamo sempre più la conferma. Infatti, l’isola azzurra continua ad essere la prima scelta di vip e di persone comuni, il luogo preferito da molti per trascorrere ore e giorni di relax, anche in questo mese di settembre.

Ad aver scelto l’isola azzurra è stata anche Elettra Miura Lamborghini. A Capri, infatti, la cantante sta festeggiando il suo affio al nubilato, come ci mostrano le foto che girano sui social: la Lamborghini appare sorridente a bordo del suo yacht in compagnia delle sue amiche. Si tratta di una festa di tre giorni, iniziata ieri, venerdì 4 settembre, nella tenuta San Domenico a Sant’Angelo in Formis in provincia di Caserta.