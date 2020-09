Elction day oltre a Sorrento anche a Maiori rischi assembramenti . Come scritto in anteprima da Positanonews al Tasso a Sorrento si cominciano a verificare assembramenti di votanti, in cabina possono entrare solo due alla volta. Situazione sotto controllo invece in Costiera amalfitana, a Positano, con due sedi quella centrale , ben controllata in Via Pasitea, e a Montepertuso, Amalfi ha dislocato le sezioni anche nelle frazioni, a Maiori tutto concentrato al plesso Capitolo.