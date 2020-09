Ecco in anteprima il testo dell’interrogazione presentata sulla galleria tra Maiori e Minori

Ecco il testo dell’interrogazione sulla galleria tra Maiori e Minori presentata ai Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il Sud e la coesione territoriale e delle infrastrutture e dei trasporti.

Premesso che:

la costiera Amalfitana è patrimonio dell’umanità, terra da tutelare per le future generazioni nella sua integrità geomorfologica, biologica, storica e culturale, così come riconosciuto dall’UNESCO;

il territorio della costiera da molti anni è sottoposto alla pesante aggressione dei flussi veicolari, che ne congestionano il traffico creando rallentamenti di ore, che impediscono la tempestività di intervento dei mezzi di soccorso, oltre a creare grave nocumento alla vivibilità di residenti e turisti a causa degli elevati livelli di inquinamento atmosferico e acustico;

con delibera del CIPE n. 26 del 2016 sono state allocate le risorse del FSC 2014-2020 per interventi nelle regioni e nelle città metropolitane del Mezzogiorno, mediante i “patti per il Sud”;

con la deliberazione n. 809 del 2016 la Giunta regionale della Campania ha individuato l’elenco degli interventi con i relativi beneficiari cui assegnare le risorse FSC 2014-2020 stanziate nel “patto per lo sviluppo della Regione Campania”;

tra le operazioni finanziate è compreso il programma denominato “interventi di mobilità sostenibile nelle costiere amalfitana e sorrentina – I fase”;

i Comuni della costiera amalfitana di Minori e Maiori (Salerno) hanno sviluppato uno studio di fattibilità per la realizzazione di una variante in galleria alla strada statale 163;

nel 2018 è stato redatto da ANAS il progetto di fattibilità economica di una galleria di 400 metri per un importo previsto di 18 milioni di euro;

considerato che:

detto intervento non produrrà alcun beneficio per il territorio, giacché non risolverà le criticità legate al traffico sulla strada statale 163;

la creazione di una nuova galleria su un territorio estremamente fragile e già ampiamente compromesso può costituire un ulteriore elemento di rischio idrogeologico intervenendo su un costone roccioso instabile e soggetto a frane;

l’intervento che si intende mettere in atto si configura come uno spreco di risorse pubbliche oltre a un’aggressione al territorio;

per risolvere i problemi legati al traffico veicolare in costiera Amalfitana e per tutelarne il territorio sarebbe opportuno incentivare il trasporto pubblico, su gomma e soprattutto via mare, disincentivando l’utilizzo di autoveicoli,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti descritti e come intendano intervenire per arginare l’ormai consolidata prassi di costruire in maniera indiscriminata, senza una reale politica di contenimento del consumo del suolo;

quali azioni e provvedimenti intendano assumere, per quanto di competenza, per evitare la realizzazione dell’opera e prevedere strategie diverse al fine di risolvere le criticità del traffico veicolare della costiera Amalfitana, rispettando le peculiarità del territorio.