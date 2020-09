Ecco da dove viene il nome della Caesar salad e la ricetta perfetta per prepararla. La Caesar salad è un’insalata messicana composta da lattuga romana, crostini di pane soffritti, formaggio parmigiano, condita con una salsa fatta di succo di limone, olio di oliva, uova, aglio e salsa Worcestershire.

La sua origine, anche se tuttora soggetta a dispute, dovrebbe essere stata nel 1924 quando lo chef Cesare Cardini, non avendo a disposizione altri ingredienti, inventò la ricetta di questo piatto per la festa del 4 luglio e il successo fu immediato. Cesare Cardini, (la ricetta si chiama “Caesar” in suo onore), nacque in Italia nel 1896 ma con alcuni fratelli si trasferì in Messico dove lavorò soprattutto a Tijuana e poi a Los Angeles dove divenne famoso tra le star di Hollywood.

A raccontarne le origini fu sua sorella Rosa, secondo la quale il nostro era a corto di ingredienti ma non voleva scontentare i numerosi clienti proprio durante i festeggiamenti dell’indipendenza americana. Il buon Cesare, dunque, fece di necessità virtù e diede vita ad un piatto immortale.

Malgrado la Caesar salad sia un piatto abbastanza recente, si è velocemente diffuso ed internazionalizzato anche in Italia e in Europa meridionale, tanto che si contano numerose versioni (tra le quali, molto comune, quella con l’aggiunta di pollo alla piastra a fette).

Per la ricetta della Caesar salad iniziate cuocendo il pollo alla piastra, con un pizzico di sale, per 2-3’ per lato, poi tagliatelo a pezzetti. Continuate scegliendo le foglie più tenere e interne della lattuga romana, poi lavatele e asciugatele senza spezzarle. Tagliate il pane a dadini, eliminando prima la crosta, poi saltateli in padella con un filo di olio.

Proseguite preparando la salsa: mettete nel bicchiere del robot il succo di limone, l’uovo freschissimo, l’aceto, l’aglio, la salsa worcestershire, il sale, il pepe macinato fresco e cominciate a frullare il composto, unendo poco alla volta l’olio, fino ad ottenere una salsa densa simile alla maionese. Mescolate pollo, pane e lattuga a pezzetti e completate con il Grana Padano a scaglie.