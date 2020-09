Ecco cosa guardare in tv questa sera: da Fantozzi al Dr. Dolittle e La Mummia

Titoli imperdibili ci attendono questa sera sulle reti del digitale terrestre, dal classico Fantozzi agli amanti del vecchio Eddy Murphy con il Dr. Dolittle. Per molti altri film non resta che dedicarsi al solito zapping.

Fantozzi alla riscossa – 21:10 su Cine34

Sembrerebbe che la vita del Ragionier Fantozzi lo derida continuamente, presentandogli momenti di sfiga assoluta e tragedie senza fine. Ma Fantozzi non si arrende…

Regia di N. Parenti, con P. Villaggio, M. Vukotic; ITA 1990

La Partita – 21:19 su Rai4

Su un campo da calcio non si decide solo il destino del campionato ma anche quello di alcune persone che hanno deciso di dare una svolta alla propria esistenza: il Presidente dello Sporting Club Italo, l’allenatore Bulla, il capitano della squadra Antonio.

The water diviner – 21:27 su Rete 4

Dopo la battaglia combattuta a Gallipoli, in Turchia, durante la prima guerra mondiale, l’australiano Connor decide di andare a Istanbul per scoprire cosa sia successo ai suoi figli, dati per dispersi. In Connor è forte la speranza di ritrovare i suoi figli vivi e con l’aiuto di un ufficiale turco inizia un viaggio attraverso il paese.

Regia: Russell Crowe – Cast: Olga Kurylenko, Jai Courtney, Russell Crowe, Isabel Lucas. DRAMMATICO 111′ – Australia/Turchia, 201

La Mummia – 21:25 su Italia 1

Sepolta da secoli in una cripta dimenticata nelle profondità del deserto, una regina dell’antichità si risveglia per portare il terrore sul pianeta. Dalle sabbie del Medio Oriente, giungerà fino a Londra…

Regia di A. Kurtzman; USA 2016

Dr. Dolittle – 21:30 su Spike

Eddy Murphy veste i panni di un divertentissimo chirurgo che scopre di poter parlare con gli animali, qualsiasi tipo di animale: cani, anatre, cavalli, criceti e scimmie sono solo alcuni dei nuovi amici. A questo punto ogni aspetto della sua vita viene completamente stravolto dalla curiosa novità.

Codice 999 – 21:04 su 20

Michael Atwood è un ex ufficiale delle forze speciali che insieme al suo gruppo di poliziotti corrotti mette a segno rapine bancarie. L’ispettore Jeffrey Allen indaga sul colpo…

Regia di J. Hillcoat; USA 2016