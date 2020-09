Eboli (Salerno), uomo picchia la sua compagna nella pineta. Fermato dai carabinieri

Eboli (Salerno). Ennesimo episodio di violenza sulle donne. Un uomo ha aggredito la compagna in pineta, colpendola a calci e pugni. Alcuni turisti, nel sentire le urla, hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Quando vigili urbani e carabinieri sono giunti sul posto, hanno trovato una donna di origini straniere ricoperta di sangue, con una mano sulla pancia e l’altra sul viso, a coprire le ferite e a parare i calci del suo “fidanzato” geloso.

I militari del capitano Tanzilli e i caschi bianchi coordinati dal comandante Lettieri hanno posto fine alla violenza, riporta La città di Salerno. L’uomo è stato fermato e denunciato per lesioni. La donna è stata soccorsa e trasferita in ospedale dove è stata medicata dai sanitari e rimessa in sesto. Resterà a riposo forzato per venti giorni. La donna verrà segnalata ora ai servizi sociali che potrebbero offrire alla vittima del pestaggio una collocazione segreta per allontanarsi dal suo compagno violento e sanguinario.

Fonte: La città di Salerno