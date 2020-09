Eboli. Massimo Cariello riconfermato sindaco

Eboli ( Salerno ) Dalla Piana del Sele la porta del Cilento vede la riconferma del primo cittadino . Sono 30.371 gli elettori ebolitani aventi diritto al voto (34 le sezioni totali) che domenica 20 e lunedì 21 settembre dovranno scegliere anche per il sindaco ed il rinnovo del consiglio comunale.

Ad Eboli è corsa a tre per la poltrona da sindaco, dopo il ritiro di Damiano Cardiello, e il “no” di Antonio Cuomo, impegnato nella corsa per un posto a Palazzo Santa Lucia come consigliere regionale. Tre i candidati e otto le liste presentate:

Massimo Cariello, sindaco uscente, con sei liste a sostegno (Alleanza Democratica per Eboli, Ascolto Cittadino, Cresciamo Ancora, Eboli a Testa Alta, Eboli al Centro, Eboli Popolare);

Donato Santimone, per il centro-sinistra, con una sola lista in campo (La Città del Sele)

Alfonso Del Vecchio del Partito Comunista, con la lista Partito Comunista Italiano

I cittadini saranno chiamati alle urne anche per la scelta dei ventiquattro consiglieri comunali. Ecco i nomi:

Candidato sindaco: Massimo Cariello

Lista Alleanza Democratica per Eboli

Cosimo Brenga

Raffaele Caputo

Sara Celetta

Mario Ciaglia

Sara Ciancio

Deborah Corrado

Maria Laura D’Eboli

Daniel Di Matteo

Davide Ferrara

Francesco Forlano

Sandra Fornataro

Nadia Galdi

Maria Gallo

Massimo Giusti

Pasquale Infante

Ada Mandia

Emiliana Marra

Renato Mirra

Gianluca Morrone

Francesco Rizzo

Maria Teresa Sica

Cristian Somma

Gianluca Vairo

Anna Villani

Lista Ascolto cittadino

Antonio Albano

Vittorio Bonavoglia

Rosa Budetti

Angela Busco

Laura Calenda

Sonia Coppola

Antonio Corsetto

Pierpaolo d’Amore

Maria Vita Della Monica

Maria Genovese

Giovanni Germano

Pierluigi Giarletta

Ennio Ginetti

Annamaria Giordano

Vito Iorio

Grazia Marisei

Nevina Mirra

Simona Naimoli

Cosimo Naponiello

Monica Pacifico

Giuseppe Piegari

Gerardina Tesauro

Nunzia Triggiano

Renato Trotta

Lista Cresciamo Ancora

Cosimo Pio Di Benedetto

Giancarlo Presutto

Cosimina Cennamo

Giuseppe La Brocca

Vincenzo Marchesano

Matteo Balestrieri

Giuseppina Caliendo

Marina Cerrone

Carmela Chiagano

Paola Costa

Andrea D’Amato

Maria Rosaria Di Fiandra

Monica Di Gaeta

Antonietta Facenda

Vincenza Ferrara

Antonietta Gagliardi

Annarosa Guida

Carlo Lettieri

Antonio Lamanna

Ausilia Longobardi

Assunta Morello

Felicia Nigro

Fernando Sada

Emanuele Santimone

Lista Eboli, a testa alta

Angela Lamonica

Catia Boffa

Daniela Cobuccio

Alessia De Cesare

Concetta Di Cosmo

Gianmario Forlenza

Gerardo Lamanna

Tommaso Maioriello

Sonia Mazzella

Luigia Mazzini

Elisianne Olivia

Rita Pendino

Emmanuel Pili

Antonio Ristallo

Luisa Rotondo

Loredana Russo

Teresa Sparano

Nicola Sperandeo

Francesco Squillante

Mario Trevisant

Filomena Lamberti

Gabriele Calabrese

Claudio Vecchio

Franco De Martino

Lista Eboli al centro

Bolcina Simona

Clemente Vincenzo

Cuomo Vito

Dante Irene

Del Plato Francesco

De Vita Amalia

Domini Maria Carmela

Donnantuoni Anna

Giovane Valentina

Grasso Roberto

Guadagno Raffaele

Guarnieri Jessica

Liliano Cosimina Grazia

Loffredo Valentina

Masala Emilio

Merola Pierluigi

Oancea Iuliana

Palladino Irene

Petrosino Germano

Pisciotta Antonietta

Salviati Pasquale

Senatore Anna

Sgritta Gianmaria

Vocca Francesca

Lista Eboli Popolare

Vecchio Fausto

Rosamilia Filomena

Busillo Carmine

Adduono Angelo

Bellisario Antonia Tania

Buccella Romina

Caponigro Armando

Caputo Francesco

Concilio Teresa

Curcione Andrea

Di Luna Isidoro

Di Stefano Rosario

Ippolito Vincenzo

Magliano Felice

Marino Giorgia

Nappo Nicola

Pagano Fabiana

Paolillo Raffaela

Perillo Aldo

Pietrofesa Annalisa

Polito Lucilla

Rosati Rita

Rufolo Rita

Tenza Chiara

Candidato sindaco Donato Santimone

Lista La Città del Sele

Bisogno Egidio

Cicalese Rosario

Conte Antonio

Coiro Fernando

Comite Giampiero

Crisci Giovanna

Curcio Massimiliano

Di Biase Violanda

Di Candia Camilla

D’Onofrio Francesco

Forlano Virginia

Gaeta Carmine

La Padula Raffaele

Moirena Tobia

Moscariello Cesare

Palma Alessio Saverio

Petrone Antonio

Piccirillo Giuseppe

Pirozzi Antonietta

Ruocco Pasquale

Sammartino Francesca

Santoro Maria Rosaria

Vairo Mariano

Villecco Marianna

Candidato sindaco Alfonso Del Vecchio

Partito Comunista Italiano