È morto a 71 anni Philippe Daverio, storico dell’arte e divulgatore

Milano. È morto questa notte all’Istituto dei Tumori di Milano lo storico dell’arte Philippe Daverio. Lo ha reso noto la regista e direttrice del Teatro Franco Parenti Andree Ruth Shammah.

Docente e saggista, ex assessore alla Cultura del Comune di Milano, Daverio aveva 71 anni. “Mi ha scritto suo fratello stamattina per dirmi che Philippe è mancato stanotte”, ha dichiarato Shammah all’Ansa.

Shammah affida a un post su Instagram l’ultimo saluto all’amico: «Amico mio… il tuo silenzio per sempre è un urlo lancinante stamattina». Quella dello storico dell’arte è «una gravissima perdita per il Paese, per Milano, per la cultura, per tutti noi», ha detto il presidente dell’Anpi provinciale di Milano, Roberto Cenati.

La redazione di Positanonews lo ricorda e lo commemora con una intervista del 22 gen 2016 fatta a Napoli da Lucio Esposito.