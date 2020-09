Dramma a Lecce, duplice omicidio: ucciso arbitro di Lega Pro

Tragedia a Lecce: Daniele De Santis, 33 anni, arbitro di calcio di serie B e C, e la compagna Eleonora Manta sono stati uccisi ieri sera intorno alle 21. I due avrebbero ricevuto diverse coltellate in un condominio in via Montello ed i cadaveri sono stati trovati sulle scale del palazzo. Sul posto si sono recate le pattuglie della polizia ma all’arrivo del 118, la coppia era già deceduta. Secondo le prime frammentarie informazioni, si sarebbero sentite delle urla e poi alcuni testimoni avrebbero visto fuggire un uomo con un coltello: forse sarà stato il tragico epilogo di una lite la cui dinamica è in fase di accertamento. Sul posto è giunto anche il procuratore capo Leonardo Leone De Castris.