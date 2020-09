Domani giorno importante per Atrani: i piccoli alunni della scuola dell’infanzia tornano a scuola. Ad Atrani domani sarà un giorno importante: i piccoli alunni della scuola dell’infanzia residenti ad Atrani, ed iscritti all’Istituto Comprensivo “Gerardo Sasso” di Amalfi, ritorneranno nelle aule dell’edificio scolastico “E. Proto”, attualmente adibito in parte a “Casa della Cultura”. La riapertura delle aule della scuola “E. Proto”, per l’anno scolastico 2020/2021, rappresenta un traguardo per l’intera comunità di Atrani che torna così ad ospitare una comunità scolastica. Lo stesso edificio, a partire da giovedì prossimo, ospiterà anche quattro classi del Liceo classico dell’Istituto “Marini – Gioia” di Amalfi. L’Amministrazione Comunale, augurando un buon ritorno a scuola ai piccoli alunni della scuola dell’infanzia, coglie l’occasione per ringraziare la Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo di Amalfi, dott. Rosa Viscardi, gli insegnanti, i collaboratori scolastici e tutti coloro che hanno reso realtà il ritorno di una comunità scolastica ad Atrani.