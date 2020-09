Domani 28 settembre 2020 sciopero dei mezzi dell\'EAV

Sorrento – Sarà un lunedì nero per il trasporto campano in generale, e per quello della penisola sorrentina in particolare visto che da noi la viabilità risente molto sia del cattive condizioni climatiche che degli scioperi. La FAISA-CISAL ( Federazione Autonoma Italiana Sindacale degli Autoferrotranvieri) ha, infatti, proclamato uno sciopero di 4 ore che si terrà nella giornata di domani, lunedì 28 settembre 2020, dalle ore 19:00 alle ore 23:00 .

Saranno garantite le seguenti corse:

ULTIME PARTENZE GARANTITE PRIMA DELLO SCIOPERO

da Napoli per Sorrento Via C.Dir 18:32

Sarno 18:32

Baiano 18:48

Poggiomarino 18:54

Per Napoli da Sorrento 18:55

Sarno 18:49

Baiano 18:02

Poggiomarino 18:57

fonte www.eavsrl.it/web/content/linee-vesuviane-sciopero-di-4-ore-del-28-settembre-2020

a cura di Luigi De Rosa