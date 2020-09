Covid-19, positivo un dirigente Asl nel salernitano: scatta lo screening al personale

È risultato positivo al covid-19 il direttore del distretto sanitario Asl di Mercato San Severino. Questo è quanto riporta il quotidiano La Città di Salerno.

Si tratta del dottor Rocco Basile che, dopo aver avvertito i campanelli d’allarme di una possibile infezione, non si è più recato al lavoro. Da venerdì scorso, infatti, si trova a casa. Avendo accusato dei lievi sintomi compatibili con il Covid, ha deciso per sicurezza di sottoporsi al tampone. Il controllo ha dato esito positivo, facendo scattare il protocollo dell’Asl.

Basile è adesso in isolamento domiciliare e vi rimarrà fino a che due ulteriori tamponi non confermeranno la negatività al virus. Nel frattempo è stato avviato il tracciamento di tutti i contatti del medico: stamani il personale dell’Usca – ovvero quello deputato dall’Asl ad effettuare i tamponi e i controlli per il Covid – sarà al distretto sanitario in piazza XX Settembre a Mercato San Severino dove verranno eseguite le analisi sul personale della struttura per scongiurare il possibile propagarsi del contagio.