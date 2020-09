Diocesi di Teggiano-Policastro: il Cav. N. H. Don Attilio De Lisa unico Cavaliere Ordine Equestre Pontificio San Silvestro Papa e futuro Commendatore.

Prefettura di Salerno – Napoli – Roma – Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro Vallo della Lucania Salerno – ASL Salerno – 2002 Sanza Associazioni Reduci Combattenti e non. Precisamente dal 30 gennaio 2015 fa riferimento anche al Gran Maestro Papa Francesco Vescovo della Diocesi di Roma e Pontefice della Chiesa Cattolica e come esposto dalla Santa Sede è di elogio per la diocesi appartenente con il Vescovo di riferimento Mons. Antonio De Luca.

A compimento dei dieci anni come Cavaliere Ordine Equestre Pontificio scatta il titolo di Commendatore Ordine Equestre di San Silvestro Papa della Santa Sede – Vaticano come da Annunziatura Apostolica in Italia.

Inoltre è Cavaliere al merito della Repubblica Italiana,Cavaliere ereditario nobiliare di San Giorgio di Borgogna detto della Franca Contea,nei Cavalieri Templari “Ugone dei Pagani”, Presidente Sezione Comune di Sanza Federazione di Salerno Associazione Nazionale Combattenti e Reduci e dipendente di ruolo C.P.S.Infermiere dell’ASL Salerno al Presidio Ospedaliero dell’Immacolata di Sapri con requisiti per mansioni superiori di Coordinatore Management nelle Organizzazioni Sanitarie dal 2008. Infine Referente del Parroco don Giuseppe Spinelli presso gli uffici diocesani con protocollo diocesano firmato da don Bernardino Abbadessa allora cancelliere e di riferimento del Vescovo alla Formazione della Cultura Sociale con tanto di protocollo diocesano firmato dal vicario generale don Giuseppe Radesca.

