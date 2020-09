Diocesi Amalfi-Cava de’ Tirreni. Le nuove restrizioni per lo svolgimento delle celebrazioni e delle attività pastorali. L’arcivescovo della Diocesi Amalfi-Cava de’ Tirreni, Mons. Orazio Soricelli, in seguito alle nuove restrizioni imposte dal Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, ha stilato un nuovo ordinamento per lo svolgimento delle celebrazioni e delle attività pastorali.

Prime comunioni

In ogni parrocchia il Parroco si confronti con i Catechisti e con le famiglie interessate sull’opportunità di rinviarle al prossimo aprile 2021 o di celebrarle se i ragazzi hanno ricevuto un’adeguata preparazione. Sempre nel rispetto delle norme sanitarie, i bambini che partecipano per la prima volta alla Santa Messa indossino la mascherina e mantengano il distanziamento previsto.

Riceveranno l’Ostia consacrata sul palmo della mano, non è consentita la Comunione sotto le due specie.

Eucarestia

Per la celebrazione Eucaristica si eviti la processione offertoriale e lo scambio della pace. La questua può essere nuovamente fatta, utilizzando appositi contenitori che garantiscono il distanziamento. Per la distribuzione della Comunione, rimangono in vigore le due modalità già stabilite:

a) i fedeli restino al loro posto e passa il ministro per distribuire l’ostia;

b) i fedeli si mettono in fila mantenendo la distanza tra loro per venire all’altare.

Cresime

E’ possibile l’amministrazione delle Cresime, ai giovani adeguatamente preparati. La celebrazione avvenga in piccoli gruppi, con le mascherine e osservando il distanziamento.

Comunione agli infermi

E’ possibile riprendere la visita agli infermi presso il loro domicilio, durante la visita il Ministro indossi la mascherina e si igienizzi le mani prima e dopo aver comunicato l’infermo. Si privilegi la Comunione sulle mani.

Viatico

Il Ministro usi sempre la mascherina e i guanti monouso, non tocchi la bocca del malato mentre viene assunta la particola consacrata, si deterga le mani all’inizio e alla fine del rito.

Confessione

La Riconciliazione sacramentale avvenga sempre in ambiente ampio e areato, il Ministro e il Penitente indossino sempre la mascherina rimanendo a debita distanza. Si abbia cura che sia rispettato la riservatezza dovuta per la celebrazione del sacramento.

Matrimonio

Il Sacramento nuziale venga celebrato sempre in un orario diverso da quello che è la celebrazione ordinaria. I nubendi non sono tenuti ad indossare la mascherina, tutti gli altri partecipanti al Rito indossino la mascherina e mantengano il distanziamento previsto.

Esequie

Non è consentito il corteo per accompagnare la salma in chiesa, i fedeli vengano invitati a non scambiare le condoglianze, a non creare assembramenti all’entrata e all’uscita del feretro dalla chiesa.