Atrani ( Salerno ) E’ l’unico candidato sindaco della Costiera amalfitana candidato alla Regione Campania . Luciano De Rosa Laderchi, candidato alle Regionali nella lista Democratici e Progressisti con De Luca Presidente.

E’ l’unico primo cittadino a essere candidato nella Divina, gli altri sono Andrea Cretella con “Davvero – Partito Animalista, il medico e Raffaele Vitagliano (Unione di Centro con Caldoro Presidente), e l’ex sindaco di Tramonti Antonio Giordano, candidato con De Luca Presidente.

«Ho sempre visto la politica come passione e impegno, è ora che ci sia qualcuno che rappresenti le istanze dei cittadini a Napoli , in Regione Campania, come ben sai continuiamo a bussare alle porte ma non siamo presi mai in considerazione. Il mio auspicio è rappresentare le problematiche del territorio e non solo, al centro dei miei pensieri gli stagionali e i lavoratori del turismo in crisi dopo il Covid».

