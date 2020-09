De Luca “La sera del sabato, quando andate in giro a ‘gallazzare’ usate la mascherina

Il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, lancia un appello ai giovani per prevenire i contagi da Coronavirus

“La sera del sabato, quando andate in giro a ‘gallazzare’, quando state a 50 cm dai vostri amici quello è il momento di indossare la mascherina, invece si fa tutto il contrario che per parlare da vicino la togliamo. Evitate di bere dagli stessi bicchieri e bottiglie. Ci siamo abituati all’idea che il covid è una cosa banale, invece è una cosa seria.

Se ti arriva in forma aggressiva lascia danni permanenti ai polmoni e in qualche caso anche al cervello. Non è una sciocchezza quindi state attenti. Per questo abbiamo reso obbligatori i test per chi tornava dall’estero e dalla Sardegna isolando 3 mila persone contagiate. Credo che possiamo guardare con serenità ai mesi che abbiamo davanti”.