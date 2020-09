De Luca a Capri per una riunione di condominio il post virale di Silvio Staiano CEO di Capri Watch sul Governatore della Campania

NON TUTTI SANNO CHE….

…il Governatore della Campania, tale De Luca Vincenzo, stamattina è arrivato (SENZA ALCUNO ANNUNCIO PUBBLICO: NESSUNO LO SAPEVA!!!) a Capri e si è recato al Centro Congressi dove pare fossero presenti appena poche decine di persone! Come mai un incontro pubblico è diventato “privato”? Oramai ci ha preso gusto a privare i cittadini dai diritti e dalle opportunità!

Vista l’importanza del ruolo istituzionale che questo signore riveste, visto il delicato momento e l’interesse generale, ritengo che l’incontro si sarebbe dovuto pubblicizzare in pompa magna ed allargare all’intera popolazione invece è diventata una “riunione di condominio”. Sic.

Perché nasconderlo? Perché nascondersi? I Capresi sono un popolo la cui accoglienza è nella Storia di questo che una volta era un grande Paese, il “Belpaese”, ma lo stiamo facendo sempre più diventare un Brutto Paese! Noi accogliamo tutti per doti naturali, direi genetiche, NON CON I LANCIAFIAMME! Allora perché c’era uno stuolo di Carabinieri e di altre Forze dell’Ordine? Tutti i nostri soldi sprecati per proteggere un signore che nessuno mai sfiorerebbe, mai sognerebbe di torcergli un capello. Anche se meriterebbe molto più di qualche sberleffo! Chissà quante decine di migliaia di euro sarà costata la sua visita, visto che pare sia venuto non con l’aliscafo ma con mezzi di Stato.

Alcuni astanti presenti all’incontro mi hanno riferito quanto segue: “ha iniziato a sciorinare un’elenco di abbiamo fatto di qua, abbiamo fatto di la, faremo, faremo…..ecc.” . Insomma il lupo perde il pelo ma non il “vizietto”! Già erano in pochi ma alcuni, nauseati, hanno abbandonato anzitempo la “riunione”!

Sarebbe bastato ricordargli le condizioni in cui versa l’Ospedale, la mai risolta questione della elisuperficie per le emergenze e l’elenco infinito di criticità irrisolte. Sarebbe bastato invitarlo a fare un sopralluogo, ma tutti se ne sono guardati bene dal farlo. Tutti ai piedi del “POTENTE”! Bleah!

C’è da ridere, mi fanno veramente molto ridere, anzi piangere quei comportamenti servili che sanno di sudditanza verso chi, a mio modesto avviso, ha contribuito allo stallo economico, alla devastazione sociale ed all’azzeramento reddituale di milioni di lavoratori!

Ed ecco che servi del POTERE (SPORCO!) stamattina davano ordine a squadre da 4-5 operatori, improvvisamente, di tagliare le erbe dai muri sulla Provinciale di Marina Grande ecc…perché di lì a poco sarebbe passato “l’Imperatore”! Ebbene io mi vergogno di chi ha eseguito ma ancor di più di chi ha impartito questo tipo di ordine!

Quindi noi, i nostri EROICI turisti, valiamo meno di chi è lì al Potere pagato da noi e per fare i nostri interessi? Che SCHIFO!

Fate una bella cosa, venitevi tutti a fare una bella passeggiata a Via Camerelle, la Strada più chic d’Italia, dove tutti i tombini delle fogne sono otturati. In quella melma vi è la sicura fonte dove si annida ogni tipo di batterio, germe e focolaio di qualsiasi tipo di infezione dove si infettano animali che facilmente possono contagiare anche noi.

Quella melma a vista è per me la vera immagine, il vero volto della politica di De Luca e di chi la serve!