Daydreamer – Le ali del sogno mantiene gli ascolti anche se l’ Italia domina

Daydreamer – Le ali del sogno si è tenuto stretto gli spettatori del pomeriggio anche in prima serata. Esperimento che si può considerare riuscito per Canale5 che ieri sera, lunedì 7 settembre 2020, ha messo in onda un triplo episodio raccogliendo una media di 2.5 milioni di spettatori sfiorando il 14% di share. Ottimo risultato anche in relazione al fatto che su Rai1 c’era l’incontro tra Paesi Bassi e Italia, vinto per 1-0 dagli azzurri, ha realizzato 6 milioni di spettatori netti sfiorando il 26% di share.

Ascolti tv 7 settembre 2020

La vittoria netta dell’incontro di Nations League tra Paesi Bassi e Italia su Rai1: 6.076.000 spettatori netti pari al 25.98%. Il secondo posto è per Canale 5: Daydreamer – Le Ali del Sogno, triplo episodio, ha realizzato 2.492.000 spettatori pari al 13.3% di share. La presentazione dello show (durata un minuto e mezzo) ha fatto registrare 3.420.000 spettatori per il 14.17% di share.

Sulle altre reti

Su Rai2 Ritorno al Marigold Hotel ha conquistato un risultato netto 1.009.000 spettatori pari al 4.81% di share. Presa Diretta su Rai3 ha realizzato 897.000 spettatori netti per il 4.33% di share (la presentazione ha fatto registrare 886.000 spettatori netti per il 3.64% di share. La maratona con gli ultimi quattro episodi della serie Lincoln Rhyme – Caccia al Collezionista di ossa, in onda su Italia1, ha fatto registrare 868.000 spettatori netti per il 5.3% di share. Quarta Repubblica, in onda su Rete4, è stato visto da 849.000 spettatori netti per il 5.12% di share. Un amore a 5 stelle, grande classico della commedia d’amore, ha fatto segnare 784.000 spettatori netti per il 3.72%. Su Tv8 ha fatto il suo esordio la prima tv free della terza stagione di Gomorra – La Serie: 768.000 spettatori netti per il 3.5% di share. Il Giurato, in onda su La7, è stato visto da 556.000 spettatori netti per il 2.56% di share.