Daniele Milano riconquista la sua Amalfi con due voti, la più grande battaglia sarà la riconciliazione

Daniele Milano riconquista la sua Amalfi con due voti, lo scontro e la battaglia più dura della Costiera Amalfitana a Positano la sopresa di Super Positano alla fine ha visto l’Alba della Libertà prevalere per un centinaio di voti, a Maiori la frammentazione delle liste ha favorito, come da previsioni, Antonio Capone, qui ad Amalfi l’esito era davvero incerto. Una battaglia annunciata questa di “Liberi” contro due ex sindaci Del Pizzo e De Luca e altri calibri da novanta, ma si sentiva nell’aria, sopratutto dal vento che tirava dalle frazioni che poteva vincere.

Ora si tratta di trovare la strada della riconciliazione, ricorsi permettendo, perchè perdere per due voti è qualcosa che non si augura a nessuno, e sicuramente ci saranno ricorsi al Tar Campania a Salerno e altri strascichi, ma non saranno tutti a essere coinvolti, perchè già c’è chi nella lista di Del Pizzo ha accettato il risultato qualsiasi esso sia.

Milano dovrà festeggiare e ringraziare i suoi elettori, ma individuare gli interventi da fare per migliorare e migliorarsi e vincere la più grande battaglia che è quella della riconciliazione.

In bocca al lupo sindaco, in bocca al lupo Amalfi.