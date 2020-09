Dalla pioggia torrenziale da Meta a Sorrento all’arcobaleno a Positano, una panoramica dell’autunno dalla Penisola Sorrentina alla Costiera amalfitana . Ma come sarà il meteo nei prossimi giorni di settembre? Questa volta l’autunno si presenta con il vento in Campania, attenzione quindi anche alle vie del mare da e per Salerno, Napoli, Capri e Ischia .

I prossimi giorni saranno molto movimentati: oltre a piogge, temporali, grandine e neve, avremo a che fare anche con forti venti richiamati dalla intensa perturbazione in discesa dal Nord Europa. L’affondo di questa poderosa saccatura colma d’aria fredda groenlandese nel cuore del Mediterraneo darà vita anche a una depressione, che determinerà forti venti a rotazione ciclonica su tutta Italia, con mari agitati o grossi, mareggiate e probabili difficoltà nei collegamenti marittimi.

Ph. credits Arcobaleno a Positano Lucia Lucibello della Lucibello Boats