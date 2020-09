Dal 24 al 26 settembre Ravello al World Tourism Event - Unesco 2020

La ripartenza del turismo comincia dai Siti Unesco, a Roma dal 24 al 26 Settembre negli spazi WE Gil di Trastevere. Un evento innovativo con la presenza di espositori Italiani e una giornata workshop in video conferenza per rispettare al massimo la normativa anti COVID19.

Tour operator italiani e tour operator provenienti da Norvegia, Svezia, Danimarca, Spagna, Francia, Belgio, Olanda, Germania, Austria, Svizzera, Israele e Regno Unito “incontreranno“ virtualmente i sellers delle destinazioni UNESCO Italiane.

Assolutamente la nostra RAVELLO non poteva mancare a questo importante appuntamento e verrà rappresentata dalla IWPA International Wedding Planners Association e dalla sua presidente Suita Carrano Bonadies che da anni, oltre a gestire l’Hotel di famiglia con la sorella, è un’affermata professionista del Destination Wedding.