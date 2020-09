Dagli USA alla Croazia e poi Positano: la storia d’amore di Salvatore e Adrienne

Positano, costiera amalfitana. E’ proprio vero che l’amore non ha limiti, nemmeno se si parla di migliaia di chilometri. Salvatore e Adrienne, così come molte altre coppie, ne sono la prova vivente. I due innamorati per incontrarsi sono dovuti arrivare in Croazia, dove Adrienne – proveniente dagli USA – ha effettuato la quarantena per poi approdare in Italia, in tutta sicurezza.

Lei si chiama Adrien, è nata e cresciuta in Ohio – dice la sua dolce metà Salvatore, vive da qualche anno in Florida, io sono ischitano. Ci siamo conosciuti al lavoro sulla nave da crociera da circa due anni.

L’anno scorso siamo riusciti ad andare e tornare senza problemi, ma quest’anno purtroppo con la chiusura delle frontiere gli Stati Uniti che, come altri paesi, sono stati banditi. Non ci siamo arresi, così come altre coppie che hanno lo stesso problema.

L’unico paese comunitario aperto per gli americani è la Croazia. Dopo aver due settimane lì, poi siamo riusciti a passare il confine in tutta sicurezza. Dopo aver fatto i test o isolamento di 14 giorni.