Da Priora a Sorrento alla stazione di Meta fino a Maiori, segnalazioni di manifesti selvaggi in redazione. A Sorrento candidati per il consiglio comunale, a Meta per la Regione Campania, poi passando per la Costiera amalfitana dalla provincia di Napoli a Salerno a Maiori in Costa d’ Amalfi un candidato ambientalista, vittima di chi pensava di fargli un piacere, insomma manifesto selvaggio e anche il volantinaggio selvaggio sono una caratteristica che ci accompagna nelle competizioni elettorali anche nell’era di internet.