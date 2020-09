Da Piano di Sorrento a Positano, traffico per il nuovo spot della Ferrari

Penisola Sorrentina–Costiera Amalfitana. Da Piano di Sorrento fino a Positano disagi e traffico a causa dello spot per la nuova Ferrari. Sono iniziate ieri mattina ad Atrani le riprese della pubblicità. Nel piccolo borgo della Costa circa 30 persone al lavoro per la realizzazione del videoclip che presto verrà lanciato in tutto il mondo.

Oggi, invece, le riprese sono proseguite sulla Strada Statale 163, all’altezza di Tordigliano, che si trova tra i Comuni di Piano di Sorrento e Positano (ma è di competenza del Comune di Vico Equense). Seguiranno aggiornamenti.