Da Amalfi a Sassano tutti i voti ai candidati della provincia di Salerno dopo le elezioni

AMALFI

Candidato sindaco

Daniele Milano

Liberi – 1708 voti

Bottone Matteo 713, Amatruda Antonietta 129, Apicella Alfonso 182, Cobalto Enza 335, Cuomo Ilaria 335, De Riso Francesco 180, Fusco Salvatore 89, Gargano Francesca 393, Lucibello Simone 46, Malet Massimo 112, Oddo Vincenzo 73, Stancati Giorgio 127.

Candidato sindaco

Alfonso Del Pizzo

Amalfi Rinasce – 1706 voti

De Luca Antonio 433, Torre Giovanni 205, Amendola Iolanda 173, Balestra Francesca 311, Balzamo Stanisla 178, Buonocore Gelsomina (Mina) 166, Carrano Antonio 82, Esposito Amalia (Lia) 87, Esposito Andrea 158, Laudano Gianluca 358, Mangieri Gennaro (Rino) 85, Pisacane Maria Colomba 204.

CASAL VELINOCandidato sindaco

Luigi Lista

Insieme per Casal Velino – 1.292 voti

Fabio Maria Morinelli 163, Eligio De Marco 183, Daniele D’Aiuto 193, Angelo Crocamo 88 Angelo Pinto 152, Meri Gentile 101, Emiliano Morinelli 134, Maurizia Parlato 43, Antonio Pinto 107, Luca Giordano 16, Antony D’Angelo 33, Zagaria Armando 79.

Candidato sindaco

Silvia Pisapia

Il Veliero – 1.816 voti

Abagnale Katiuscia 99, Cammarota Giovanni 146, Caputo Antonio 138, Crescenzo Angelo 303, Esposito Roberto 130, Feo Giancarlo 137 Maurizio Gentile Mario 58, Giordano Domenico 519, Giordano Giovanni 107, Pinto Pietro 87, Turco Carmine Antonio 38, Venneri Leonardo detto Gianbattista 57.

CELLE DI BULGHERIACandidato sindaco

Gino Marotta

In …Comune 2020 – 1.058 voti

Caputo Italo 86, Carelli Angelo 115, Cobucci Lucia 53, Guida Antonio (detto Mazzolino) 146, Magliano Diego 68, Marotta Davide 95, Marotta Diego 89, Mastrolonardo Vincenzo 93, Pepe Samantha 81, Sarnicola Francesco (detto Luca) 185.

Candidato sindaco

Antonina Iuculano

Noi per voi – 65 voti

Ciociano Gennaro 2, Crusco Immacolata 4, D’Angelo Giuseppe 0, Di Bello Maria Teresa 4, Manganiello Miriam 0, Scarpitta Mario10, Elia Verdevalle 1.

ISPANICandidato sindaco

Marilinda Martino

Uniti per Crescere – 326 voti

Zerillo Michele 10, Avagliano Gennaro(detto Gennarino) 33, Crispino Vicenta Ana (detta Enza) 7, Figura Luca 14, Fragomeno Franco 47, Milo Antonio 37, Milo Franceco (detto Checco) 64, Napolitano Nicola 21, Piazza Giuseppe 28, Puoli Luigina 28.

Candidato sindaco

Francesco Giudice

SiAmo Ispani – 471

Altomonte Antonio Giovanni 73, Avagliano Salvatore 51, Caccamo Consolato 42, Gatto Mauro 11, Ionnito Antonio 48, Lovisi Piernicola (detto Piero) 64, Mega Biagio Jean Paul 41, Pecorelli Antonio (detto Tonino) 42, Pierro Amerigo 64, Speranza Daniela 11.

LAURINOCandidato sindaco

Romano Gregorio

Alba per un futuro comune – 714 voti

D’Alessandro Pasquale detto Dal 82, D’Elia Giovanni 33, Di Nome Carmelo 48, Fiasco Renata 68, Fiorentino Nese Paolo 60, Maffia Gabriella 76, Miele Adele 77, Nicoletti Angela 56, Nicoletti Antonio 85, Nicoletti Pierpaolo detto Pie 80.

Candidato sindaco

Emilio Filizzola

Cambiare Insieme Laurino e Villa – 284 voti

Ciervo Antonella 24, Di Motta Anna 63, Di Nome Maurizio detto Picchio 23, D’Oria Desiree’ 9, Ferrone Domenico 46, Petraglia Renato 24, Pipolo Antonio 27, Roselli Valentino 18, Sacco Pasqualino 14, Vecchio Alba 20.

LUSTRACandidato sindaco

Marzia Chirico

Legalità e trasparenza per Lustra – 260 voti

Antonio Buccino 13, Fabio Coppola 31, Alessandro Di Gregorio 18, Aniello Di Nicuolo 43, Domenico Di Santi 20, Giuseppe Figliola 11, Mario La Greca 19, Cinzia Lebano 23, Michele Rizzo 44, Luigi Verrone 6.

Candidato sindaco

Luigi Guerra

Crescere Insieme per Lustra – 446 voti

Massimiliano Baratta 41, Gianluca Castellano 43, Mario Castellano 65, Antonella Gorga 51, Gianfranco Inverso 28, Manganelli Alessandro 32, Giuseppina Migliorino 31, Mirko Pecora 37, Antonio Tardio 23, Angelo Viglino 37.

MAIORICandidato sindaco

Antonio Capone

Con Antonio Capone Sindaco – 1.378 voti

Alfieri Andrea 69, Buonocore Francesco 44, Camera Lidia 82, Cremone Cristiano 103, Esposito Salvatore 287, Ferrara Generoso 83, Gambardella Chiara 252, Mammato Mariantonia 190, Milo Aristide 75, Reale Luigi 135, Ruggiero Mario 248, Tenebre Gisella 253.

Candidato sindaco

Elvira D’Amato

#Maioridinuovo – 1.285 voti

Antonicelli Rosario 70, Bella Miriam 127, Buonocore Vincenzo 74, Crescenzo Cristina 29, Di Bianco Carmina (Lina) 113, Guadagno Roberta 51, Paolillo Aldo 42, Pirollo Luigi 111, Pisani Gaetano 60, Rispoli Vincenzo 193, Romano Gianpiero 367, Sarno Nicoletta 273.

Candidato sindaco

Salvatore Della Pace

Idea Comune – 953 voti

Cipresso Alfonso 157, Cestaro Marco 271, Citarella Nicola 11, D’Amato Roberta 66, Di Bianco Anna 45, Ferrara Enrico 90, Mansi Gaetano 61, Rossi Marika 62, Santelia Elena 125, Scannapieco Lucia 110, Sullo Franca 20, Tramice Mario Andrea 75.

PERTOSACandidato sindaco

Francesco Gagliardi

Paese mio – 1588 voti

Cafaro Mario 9, Casella Giuseppe 11, Ferrara Annunziata 7, Gagliardi Vittorio 33, Manisera Ciro 13, Marino Rosa 17, Palmieri Rodolfo 22, Soldovieri Grazia 13, Tomasiello Mario 6, Vittorio Valisena 9.

Candidato sindaco

Domenico Barba

Pertosa Futura – 330 voti

Cafaro Antonio 54, Caggiano Francesca 26, Curcio Antonio 23, De Mauro Anna 25, La Porta Andrea 21, Lamattina Antonio 32, Lupo Giuseppe 39, Manisera Donato 40, Samson Neculai 6, Soldovieri Giuseppe 50.

Candidato sindaco

Corrado Caputi

Partito valore umano – 2 voti

Bassi Matteo 0, Ferrante Giulio 0, Scherzi Samantha 0, Campanile Gioacchino 0, Campanile Aniello 0, Pucciarelli Angelo 0, Caporrino Gianmario 0, Prete Pietro 0.

POLLACandidato sindaco

Pierdomenico Di Benedetto

Polla Unica – 901

Ammirante Nunzio 107, Di Donato Giovanni 75, Ippolito Raffaele 135, Manzione Emilio 89, Mastroberti Nicoletta 133, Mignoli Rossella 76, Panza Bruno 147, Petrullo Nino 41, Sinforosa Maria Paola 98.

Candidato sindaco

Massimo Loviso

Pollesi per Polla – 3696 voti

Corleto Giovanni 264, Curcio Giuseppe (di Ettore) 424, Curcio Giuseppe (di Giovanni) 239, Di Pasca Rosalia 112, Filpo Antonio 216, Giuliano Vincenzo 455, Isoldi Rosetta detta Rossella 718, Mignoli Federica 473, Panzella Vito 210, Petrullo Fabio 152, Trafuoci Luisa 277, Vocca Graziano 156.

Candidato sindaco

Fortunato D’Arista

Forza Polla – 318 voti

Branco Vito 95, Do Amaral Rosa Maria 38, Luordo Giuseppe 12, Boccuti Giuseppina 115, Sabbatella Maria 26, Ciappa Daniel 77, Ramos Janet 31, Del Bagno Piero 35, D’Ascoli Lorenzo 28.

POSITANOCandidato sindaco

Giuseppe Guida

L’Alba Della Libertà – 1.331 voti

Apuzzo Giuliana 24, Attanasio Stefano 111, Casola Raffaele Marco 125, Celentano Anna 34, Cuomo Rosario 64, De Lucia Michele 229, Di Gennaro Margherita 65, Di Leva Antonino 141, Guarracino Raffaele 151, Milano Giuseppe 90, Russo Giorgio 63, Vespoli Giuseppe 85.

Candidato sindaco

Gabriella Guida

Su Per Positano – 1.226

Amendola Mariavita 68, Ines Contino 97, Lucia Ferrara 38, Elena Mascolo 137, Vito Mascolo 192, Marco Miola 55, Crescenzo Parlato 40, Giuliano Sasso 69, Giorgia Cuccaro 136, Gioacchino Romano 47, Alfonso Pisacane 66, Francesco Michele Collina 47.

POSTIGLIONECandidato sindaco

Carmine Cennamo

Noi per Postiglione – 591 voti

Alterio Dario 18, Caputo Pasquale 69, D’Antonio Antonio 50, Di Matteo Luigi 29, Elia Pasquale 69, Manzione Rolando 58, Paolino Lucia 14, Spiniello Cosimo 28, Trotta Gessica 92, Turco Carmine 85.

Candidato sindaco

Mario Pepe

Uniti Postiglione rinasce – 594 voti

Carnevale Francesco 12, Costantino Giovanni 42, Forlano Luisa 29, Forlano Piero 123, Onnembo Simone 68, Opromolla Martino 50, Savastano Antonio 60, Valitutto Marcella 40, Valitutto Mario 62, Vecchio Franco 40.

Candidato sindaco

Deborah Amoruso

Postiglione che vogliAMO – 251 voti

Foti Gerardo 23, Frangetti Gianmarco 23, Iavarazzo Raffaele 41, Marrandino Michele 5, Olivieri Carmine 11, Onnembo Egidio Vincenzo 11, Opramolla Gerardo 10, Pellegrino Carmen 40, Sacco Alessandro 29, Viggiano Rita Assunta 11.

SAN GIOVANNI A PIROCandidato sindaco

Ferdinando Palazzo

In Comune – 1.927 voti

Sorrentino Pasquale 550, Gagliardo Felice 247, Scarano Giuseppe 224, Senape Alfonso 129, De Martino Giovanni 31 , D’Angelo Lucia 87, Sorrentino Maria 41 , Di Mauro Paola 90, Iannuzzi Felice 97, Baldassarri Stefano 86, Fasolino Gabriele 106, Cetrangolo Mario 75.

Candidato sindaco

Alberico Sorrentino

Liberi di Scegliere – 692 voti

D’Andrea Elisa 85, Paladino Tatiana 37, Sorrentino Elicia 3, Cesaro Rudy 56, Di Mauro Antonio 70, Fonseca Roberto 9, Paladino Sandro (detto Sciddaianca) 218, Sorrentino Giuseppe 51, Magliano Delfino 40, Iudice Rocco Antonio 15, Guzzo Mario 23, Sciavicco Alba 1.

Candidato sindaco

Giuseppe Sorrentino

Insieme – 4 voti

Sorrentino Gerardo 0, Miele Giovanna 0, Bellotta Nicola 0, De Angelis Biagio 0, Di Luccia Domenico 0, Magliano Genesio 0, Tripari Tullio 0, Marotta Cesare 0, Palumbo Ferdinando 0, De Sanctis Carlo Alberto 0, Magliano Mario 0, Cetrangolo Cetrangolo 0.

SAN MARZANO SUL SARNOCandidato sindaco

Colomba Farina

Colomba Farina sindaco noi sempre tra voi – 2110 voti

Vincenzo Marrazzo 637, Raffaele Belvedere 263, Anna Bonavita 239, Maria Calenda 341, Saverio Desiderio 144, Grazia Rossella Di Palma 68, Antonio Gaudioso 226, Teresa Palma 159, Marco Pagano 63, Giuseppe Romano 114, Michelina Schiavone 96, Nicola Viscardi 112, Eugenia Zito 107, Luigi Grimaldi 151, Antonella Schiavone 172, Salvatore Schiavone 128.

Candidato sindaco

Salvatore Annunziata

San Marzano attiva – 370 voti

Stefano Buono 80, Ugo Casalino 13, Giulia Coppola 4, Lucia D’Auria 26, Mariapina Esposito 2, Giustina Faiella 30, Annamaria Ferrara 67, Nicola Frasso 18, Rita Gloria Fulgido 10, Rita Gallo 22, Aniello Iaquinandi 1, Francesco Liberato 6, Roberto Nigro 40, Ilaria Pagano 8, Margherita Senatore 3, Nicola Tortora 11.

Candidato sindaco

Carmela Zuottolo

Cresciamo – 2165 voti

Celeste Desiderio 112, Tiziana Prete 218, Francesca Barretta 265, Lucia Vastola 221, Angela Maria Calabrese 352, Enza Gaito 169, Luisa Adinolfi 112, Olimpia Cappuccio 105, Pasquale Alfano 184, Marco Iaquinandi 364, Andrea Oliva 314, Michele Langella 97, Silvio Oliva 127, Franco Grimaldi 276, Gerolamo Oliva 157, Mariano Ciancia 201.

Candidato sindaco

Margherita Oliva

Almamente per San Marzano sul Sarno – 1299 voti

Alfonso Calenda 139, Antonio Caputo 3, Luigia D’Avino 58, Michele De Prisco 121, Giuseppina De Riso 118, Ferdinando Franzese 35, Filippo Giordano 14, Pasquale Granturco 131, Antonietta Langella 112, Pellegrino Lieto 114, Luisa Maiorano 335, Ciro Manzi 30, Giuseppe Notaro 271, Maria Cristina Servino 15, Francesco Squitieri 52, Luisa Viscardi 161.

SANT’ANGELO A FASANELLACandidato sindaco

Pietro Cappelli

Impegno comune – 194 voti

Bonavoglia Eugenio 15, Cappelli Rosaria 13, D’Urso Giovanni 13, Manfredi Michele 21, Marino Luigi Michele 16, Marmo Bernardo 26, Melillo Angela 32, Reina Annarita 13, Ricco Francesco 12, Tierno Bruno 29.

Candidato sindaco

Gaspare Salamone

Insieme per Sant’Angelo – 251 voti

De Lucia Stefania 31, Capozzolo Giuseppe detto Peppe 15, Cappelli Francesco detto Ciccione 38, Clavelli Michele 37, Di Manna Marcello 10, Di Ruberto Giuseppe 8, La Bella Mariano 27, Ruberto Santino 35, Scala Pietro 16, Scorzelli Antonio 22.

SAN VALENTINO TORIOCandidato sindaco

Felice Luminello

Idea Comune con Felice Luminello sindaco – 2423 voti

Caldiero Antonella 225, Carbone Raffaele 164, Coppola Maria 135, De Vivo Valentino 639, Fiore Giovanna 262, Langella Salvatore 187, Lo Monte Sebastiano 89, Longobardi Aldo 127, Longobardi Sabatino 145, Mancuso Giulia 275, Ruggiero Carmine 232, Russo Massimiliamo 309, Sirica Umberto 188, Soriente Maria 83, Vastola Teresa 499, Zuottolo Raffaella 409.

Candidato sindaco

Michele Strianese

Insieme per San Valentino Torio con Michele Strianese sindaco – 4.478 voti

Amato Graziana 145, Baselice Giancarlo 898, Celentano Maddalena 350, Comunale Verdiana 272, D’Ambrosi Maria 286, Ferrante Enzo detto Vincenzo 892, Garofalo Pasqualina 428, Guarno Marianna 290, Mancuso Antonio 287, Palmieri Antonella 170, Pascale Giuseppe 588, Ruggiero Rosanna 1.530, Salerno Alfredo 181, Squitieri Francesco 286, Vastola Pietro 382, Velardo Ernesto 289.

SASSANOCandidato sindaco

Antonio D’Amato

Sassano ancora si può – 1.436 voti

Cannavale Giuseppe 48, Geatana Esposito detta Tania 90, Fornino Domenico 78, Pellegrino Giovanni detto Gianni 96, Penna Alberto 101, Petrizzo Luigi detto Gegè 287, Riccio Loreto 82, Romano Francesca 83, Stavola Rosanna 69, Trotta Mario 188, Capozzoli Roberto 104, Molinaro Antonio 39.

Candidato sindaco

Domenico Rubino

Sasso Sano – 1.762 voti

Biancamano Pio 133, Boccia Valter 43, Brando Daniele 82, Cammarano Vincenzo 193, Capuano Antonio 90, Cavallone Gianfranco 100, Inglese Domenico 216, Pizzi Arcangela 55, Romanelli Maria Francesca 90, Russo Gianfranco 289, Spano Gaetano 272, Trotta Nicola 100.

SICIGNANO DEGLI ALBURNICandidato sindaco

Luigi Mandia

I valori che contano – 902

Citro Rosella 59, Cupo Felice 84, D’Ambrosio Guido 163, D’angelo Carlo 48, Fortunato Francesca 85, Fernicola Gerardo 123, Lavorgna Francesco 99, Massa Lucia 38, Passannante Maria 15, Troisi Danilo 26, Tucci Maurizio 88, Zito Vincenzo Alfonso 74.

Candidato sindaco

Giacomo Orco

Obiettivi in comune – 1.179

Capece Simone 53, Cataudella Annunziato Antonio 120, Cavallo Mirko Angelo 95, Cristaino Elisabetta 74, Nigro Gianfranco 141, Onnembo Vincenzo detto Cip 90, Pagnani Antonio 57, Parisi Mario Giuseppe 150, Rosolia Vincenzo 196, Saporito Roberto 83, Turco Antonio 32, Vecchio Rosita 88.