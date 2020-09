Covid19, guarito l’ex premier Silvio Berlusconi

L’ex Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, ha lasciato il San Raffaele di Milano dove era ricoverato da giovedì 3 settembre dopo essere risultato positivo al Covid19. “E’ stata la prova più pericolosa della mia vita ed anche questa volta l’ho scampata” ha dichiarato l’ex premier, una volta lasciato il nosocomio di Milano, spiegando che “la condivisione che ho sentito attorno a me mi ha consentito di superare i momenti più difficili, che sono stati tanti nei primi tre giorni”. Poi l’invito agli italiani a stare attenti: “Ognuno di noi è esposto al rischio di contagiare gli altri, rinnovo a tutti l’appello alla massima responsabilità personale e sociale. Il mio pensiero va prima di tutto ai tanti ammalati di covid e alle loro famiglie”, ha aggiunto, ricordando che “nelle scorse settimane prima di ammalarmi avevo lanciato numerosi appelli a non sottovalutare il pericolo”. Berlusconi resterà in isolamento, probabilmente nella sua residenza di Arcore, fino a quando non avrà un secondo tampone negativo. L’ex premier è risultato negativo dopo 12 giorni.