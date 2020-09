Covid, l’attore Lombardi: «Ce l’ho fatta ma ho un polmone fuori fase»

«Ci vorranno ancora un po’ di mesi per un recupero totale – racconta Lombardi, attore e regista – Se mi sforzo mi affanno, respiro al 70 per cento, ho un polmone non completamente disteso, conto di riprendermi totalmente entro fine anno. Devo fare una riabilitazione respiratoria. Devo recuperare anche fisicamente, ho perso parecchio peso»