Covid a Meta altri due casi? La mancanza di una Covid Map crea problemi proprio a chi la ha creata

Da Sorrento a Meta , ma anche Sant’Agnello e Piano di Sorrento, parte la caccia al contagiato da coronavirus covid-19 , dopo un’estate relativamente tranquilla in Penisola Sorrentina ricomincia l’incubo . Si parla di altri due contagiati da questo virus che ha portato la pandemia, ma il sindaco Peppe Tino non ne parla, ASL Napoli non dice nulla, idem il report della Regione Campania

Stiamo chiedendo con messaggi un incontro con il sindaco Peppe Tito affinchè poi chiarisca, ricordiamo che proprio Meta, con Soldatini, fece partire la Covid Map, e proprio loro non comunicano più con un chiaro report? Siamo sicuri che Peppe Tito ci incontrerà di nuovo e chiariremo ai lettori, al momento NESSUNA altra indicazione ufficiale.

QUESTO E’ UN MESSAGGIO GIUNTO IN REDAZIONE