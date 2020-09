Covid-19 – Sonrisa: Matteo Giordano finalmente dimesso dal Cotugno

Un calvario durato più di due settimane, quello della famiglia più famosa di Real Time, ma si comincia a vedere la luce in fondo al tunnel. Matteo Giordano, marito di Imma Polese, è stato finalmente dimesso dal Cotugno dove era ricoverato per aver contratto il covid-19. Matteo è stato uno dei primi ad aver riscontrato la sua positività al coronavirus, che solo in un secondo momento ha portato a galla decine di contagi in tutta la famiglia e lo staff delle strutture, conducendo l’Asl ad isolare La Sonrisa e Villa Palmentiello, costringendo al lockdown un’intera strada di Sant’Antono Abate.

Nonostante la situazione contagi alla Sonrisa stia diventando sempre più gestibile, il covid-19 è costato caro ai Polese, che purtroppo hanno dovuto dire addio a Rita Greco, moglie del “Boss delle Cerimonie” don Antonio Polese.