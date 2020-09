Covid-19 in costa di Sorrento: i nuovi casi a Vico Equense, Piano e Massa Lubrense

Penisola sorrentina. Come ha già annunciato il sindaco di Meta, Giuseppe Tito, tornerebbe ancora una volta utile una covid map della penisola sorrentina, come già avvenuto durante il lockdown. I contagi salgono in costa di Sorrento e gli ultimi arrivano da Vico Equense, Piano di Sorento e Massa Lubrense, con l’annuncio dei rispettivi sindaci.

L’ultimo, in ordine cronologico, è il post del sindaco di Piano di Sorrento, Vincenzo Iaccarino, con un post sui social in cui si notano i sette attuali positivi tra i carottesi:

Cari concittadini Vi comunico che abbiamo un nuovo Covid positivo nella nostra comunità, asintomatico in quarantena a domicilio. Carissimi mi raccomando mai come in questo momento è importante la coscienza individuale e collettiva del rispetto delle norme fondamentali per tutelare la nostra salute e quella dei nostri cari:

Evitare assembramenti

Indossare la mascherina

Distanziamento sociale

Lavaggio delle mani

In caso di febbre tosse e mal di gola rimanere in casa e contattare il proprio medico curante

Per qualsiasi problema io ci sono.

Buona giornata

Vostro Sindaco

Vincenzo Iaccarino

Devo purtroppo comunicarvi che ho appena appreso della positività al covid-19 di altre tre persone appartenenti ad un unico nucleo familiare che si trovavano già in isolamento. Come da prassi si è attivato il protocollo per tracciare eventuali contatti. A questa famiglia, così come alle altre persone risultate positive nei giorni scorsi, auguro una piena guarigione assicurando tutto il nostro sostegno.

Sono queste le prime e sommarie notizie ricevute. Vi aggiorneremo nel caso ci fossero novità. A tutti raccomando prudenza e buon senso – dice il sindaco di Massa Lubrense, Lorenzo Balducelli.

Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASLNA3SUD mi comunica che sul nostro territorio sono risultati POSITIVI al SARS-COVID-19 altri tre nostri concittadini, appartenenti allo stesso nucleo familiare.

Li ho sentiti, sono in isolamento domiciliare e sono asintomatici.

A loro in mio augurio di rapida guarigione.

Rinnovo il mio invito a tenere alta l’attenzione ed a seguire tutte le norme di contrasto alla diffusione del Covid-19 – ha dichiarato il sindaco di Vico Equense, Andrea Buonocore.