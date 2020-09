Covid-19, chiudono a Napoli lo chalet Ciro e il Gran caffè Cimmino

Napoli. Chiude lo chalet Ciro a Mergellina e chiude anche il Gran caffè Cimmino in via Petrarca. Causa Covid-19 i due noti bar napoletani hanno deciso di sospendere le attività. Nel primo caso a contrarre il virus è stato proprio il titolare di “Ciro”, Antonio Di Martino, patron dello storico chalet.

Nel secondo caso, invece, si è ammalato uno dei camerieri. Tutti i dipendenti dovranno ora sottoporsi al tampone mentre le operazione di sanificazione generale sono già state avviate. «Ho chiuso lo chalet di Mergellina martedì in serata, cinque minuti dopo aver avuto il risultato positivo di un accertamento preliminare al Covid-19. Adesso sono in attesa del tampone vero e proprio. In ogni caso sto bene e non ho neanche particolari sintomi».

Fonte: Il Mattino