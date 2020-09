Covid-19, calano contagi e tamponi in Italia: i dati rassicuranti del Ministero della Salute

In calo le vittime e i contagi da Coronavirus in Italia. I numeri sono – almeno per adesso – rassicuranti rispetto ai giorni scorsi, anche se purtroppo si contano sette morti nelle ultime 24 ore (ieri erano 16).

Diminuiscono anche i contagiati: sono 1.297, quasi 400in meno di ieri. Ma si registra anche un consistente calo di tamponi effettuati: sono stati 76mila, 30mila in meno.

Questi i dati del ministero della Salute.