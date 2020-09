Covid-19 a Piano di Sorrento, impennata dei contagi: oggi cinque nuovi positivi

Cari concittadini mi è stato comunicato dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asl della positività al Covid19 di altri 5 nostri concittadini tutti asintomatici – Lo scrive il sindaco di Piano di Sorrento, Vincenzo Iaccarino. 2 trattasi di familiari di pazienti positivi già in quarantena domiciliare, 3 di contatti con positivi sottoposti a tampone dopo tracciamento dellAsl ed ora anch’essi in quarantena a domicilio con i loro familiari.

Vorrei chiarire la procedura dell Asl per accesso alla sede Usca per i contatti asintomatici con soggetti Covid positivi individuati tramite tracciamento Asl :

È NECESSARIO RICHIESTA INFORMATIZZATA DEL TAMPONE NASOFARINGEO DA PARTE DEL MEDICO CURANTE ; SARETE POI CHIAMATI TELEFONICAMENTE DAI MEDICI DELL’ UNITÀ SPECIALE DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE CHE VI INDICHERANNO GIORNO ED ORARIO IN CUI VI DOVETE PRESENTARE IN AUTO PER L’ESECUZIONE DEL TEST DIAGNOSTICO PRESSO LA SEDE USCA DI VIA CARLO AMALFI (EX CLINICA SAN MICHELE).

PER I CONTATTI STRETTI FAMILIARI DI SOGGETTI COVID 19 POSITIVI IL TAMPONE SARÀ PRATICATO A DOMICILIO ANCHE SE ASINTOMATICI SEMPRE CON RICHIESTA INFORMATIZZATA DEL MEDICO CURANTE.

IN TUTTI I SOGGETTI SINTOMATICI ( FEBBRE E SINTOMATOLOGIA RESPIRATORIA) IL TAMPONE SARÀ PRATICATO SOLO A DOMICILIO SEMPRE PREVIA RICHIESTA DEL MEDICO CURANTE.

Manteniamo alta l’attenzione rispettando le norme fondamentali

Utilizzo mascherina

Distanziamento interpersonale

Lavaggio delle mani

In caso di febbre e/o sintomatologia respiratoria contattare subito vostro medico curante e rimanete a casa

Per qualsiasi problema io ci sono

Vostro Sindaco

Vincenzo Iaccarino