COVID – 19 A GENOVA CONTAGIA 14 CALCIATORI – CALCIO CAOS DA RINVIARE JUVE -NAPOLI

Info brutte dalla Liguria.

Il calcio nel caos per casi di Covid-19. ( 6 calciatori genoani in campo positivi 2 riserve e 4 delllo staff contagiati ) e probabile due medico e dirigente.

Da Genoa arrivano notizie non rassicuranti. Alcuni giocatori e lo staff rosso-blu colpiti da Covid 19. La situazione si presenta grave per 14 contagiati e per le consequenze sanitarie dei tesserati. Il contagio scoperto sabato pomeriggio quando il portiere Perin era risultato positivo al Covid -19. A confermare la notizia e a riferirla era stato lo stesso Maran in conferenza stampa. Oltre al giovane portiere anche il centrocampista danese Schoen è stato colpito da questo virus vigliacco e invisibile. La squadra del Genoa, in parte era stata sottoposta a tamponi naso –faringei. Per questo motivo era stata rinviata la partenza per Napoli e di conseguenza è anche stato spostato l’orario della sfida che ha avuto inizio alle 18.00 e non alle 15.00. L’altra parte invece era stata sottoposta ai tamponi ma non aveva ancora avuto il responso di questi. Responsabilità e negligenza è stata far iniziare una sfida di campionato senza avere un quadro sanitario completo della rosa del Grifone. Il Genoa è sceso in campo con una squadra di giovani probabilmente contagiati. Adesso chi ha deciso di far giocare Napoli-Genoa deve prendersi tutte le responsabilità. È grave omettere la presenza o meno di patologia quando questa risulta essere una pandemia che può colpire chiunque. La speranza è quella che i giocatori del Genoa si riprendano e che nessun giocatore del Napoli abbia potuto contrarre l’infezione. In questo periodo in cui si chiede di essere responsabili e di utilizzare mascherine, guanti e di ottemperare al distanziamento sociale assurdo far giocare questa partita. Il rinvio sarebbe stato un atto di tutela verso la salute di tutti, giocatori, allenatori e tutti quelli che hanno partecipato alla sfida.

Si propone il rinvio di Juve- Napoli per gli accertamenti medico scientifici del caso.