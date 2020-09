COVID-19: 4 NUOVI CASI DI POSITIVITÀ A BUONABITACOLO

Apprensione a Buonabitacolo dove si sono registrati 4 nuovi casi di positività al Covid-19. A riportare la notizia è il sito web radioalfa.it.

Si tratta di persone appartenenti ad un unico nucleo familiare, che già da giorni si trovava in quarantena volontaria. I pazienti in questione non presentano sintomi particolari.

Si sta inoltre procedendo alla ricostruzione della catena dei contatti e si effettueranno, da oggi, tamponi ad eventuali persone entrate in contatto con gli infetti.