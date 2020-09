Costiera amalfitana, rete da pesca illegale a Cetara: intervento della Polizia – FOTO

Gli agenti della Polizia di Stato, impegnati in servizio di vigilanza costiera, hanno proceduto alla messa in sicurezza dello specchio d’acqua in località Fuenti della Costiera Amalfitana.

Nel dettaglio, nella giornata di ieri, nel corso dell’ordinario servizio di pattugliamento, personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico specializzato alla guida degli acquascooter, durante la navigazione di vigilanza in località Fuenti del Comune di Cetara, ha notato una rete da pesca lunga circa 100 metri, denominata “barracuda”, posizionata da ignoti. Il tramaglio, ubicato sulla linea di galleggiamento, al di sotto della distanza prevista dei 50 metri dalla costa, era privo di ogni accorgimento e/o segnalazione per renderlo visibile a natanti e diportisti.

Gli Agenti, con le opportune manovre hanno preventivamente deviato la navigazione nella zona e poi recuperato e sottoposto a sequestro la rete e gli attrezzi da pesca che, per la loro posizione ed estensione, in quel contesto marittimo, rappresentavano un gravissimo pericolo per la navigazione e per la tutela ambientale. Sono in corso ulteriori indagini sul punto.